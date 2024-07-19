Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemizde\' Projesiyle Gençleri Spora Teşvik Ediyor

Spor

Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemizde' projesi ile spor etkinliklerini mahallelere taşıdı. İlki Mamure Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençler ve çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis satranç ve bocce oynadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 'Spor Mahallemizde' projesi başlattı. Düzce Belediyesi'nin yeni mahallelerinden Mamure'de ilki gerçekleştirilen etkinliğe, çocuklar ve gençler ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulundu.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, program dahilinde toplam 63 mahallede spor etkinlik alanları kuracaklarını ifade ederek, "Bu alanlarda sporu, belediyemizi ve etkinliklerimizi gençlerimize anlatırken, yeni gençlerimizi de gönüllü genç programımıza kayıt ediyoruz" dedi.

"Bu etkinliğin devamını bekliyoruz"

Mamure Köyü Muhtarı Cafer Aydın, "Etkinlik çok güzel. Böyle etkinlikler gençleri bir araya getiriyor, stres atıyorlar. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü sağ olsun her konuda çok duyarlı. Böyle bir şeyi biz bu güne kadar hiç görmedik. Biz tekrar istiyoruz ve bu etkinliğin devamını bekliyoruz. Biz de çocukluğumuza döndük" dedi.

"Spor Mahallemizde" etkinliğinin ikincisi 23 Temmuz Salı günü Dedeler Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. - DÜZCE