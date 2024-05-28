Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor

Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor

Düzce Belediyesi, mahallelerde bulunan spor parklarının yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor. Melensu Park bölgesinde bulunan spor sahaları da yenileniyor.

28.05.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Düzce Belediyesi, bir yandan mahallelerde bulunan spor parklarının yenilenmesini sağlarken diğer yandan da mesire alanı olarak da hizmet veren Melensu Park bölgesinde bulunan spor sahalarının yenilenmesi işlemine başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Spor Şehri Düzce mottosu üzerinden şehrin her bölgesini spor sahalarıyla buluşturma çalışmaları, mevcut sahaların yenilenmesiyle devam ediyor. 7'den 70'e her kesimin spor yapması noktasında imkanları seferber eden Düzce Belediyesi, bu doğrultuda mahallelerde bulunan spor sahalarının yenilenme çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Özlü'nün talimatlarıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda programlı şekilde yapılan yenileme çalışmaları Melensu Park bölgesinde bulunan basketbol, voleybol ve tenis kortunun yenilenmesi ile devam etti.

Spor sahalarının baştan sona revize edilmesini sağlayan müdürlük ekipleri, Melensu Park'ta bulunan spor sahalarının zemin kaplamalarından tel örgülerinin değiştirilmesine, kapıların tamiri ve yenilenmesine, zemin çizgi çalışmasından ihtiyaç duyulan sahalara sentetik çim, file, pota, direk dikilmesine kadar birçok çalışmayı gerçekleştiriyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyesi Spor Sahalarını Yeniliyor - Son Dakika

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