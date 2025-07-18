Düzce Belediyesi Yaz Spor Akademisi Kursları Devam Ediyor

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor Akademisi kurslarını devam ediyor.

Sporcu gençleri ve çocukları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cihan Ünal, sporcu çocuklarla bir araya geldi. Ziyarette sporcularla sohbet eden Yazıcı ve Ünal, yaz tatilini sporla değerlendiren çocuklara forma hediye ederek onlara moral verdi.

Yaz Spor Akademisi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, sporu sevdirmek ve yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla dolu dolu devam ediyor. - DÜZCE