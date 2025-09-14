Düzce\'de A Milli Takım\'ın Final Maçı Coşkuyla İzleniyor

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı maç Düzce'de dev ekranda büyük heyecanla takip edildi.
Düzce Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Millet Bahçesi'nde dev ekrana yansıttı. Düzceliler dakikalar öncesinde alanı doldurmaya başlarken, tıklım tıklım dolan alanda Cedi Osman, Alperen Şengün ve Shane Larkin'in sayıları alanda alkış tufanı koptu. Düzce Belediyesi ise maç esnasında katılımcılara Türk bayrağı dağıttı. - DÜZCE
