Spor

Düzce'de "Gazozuna Maç" turnuvası, 10-14 yaş arası çocukları dijitalden uzaklaştırarak futbol ve dostlukla bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan gazozuna maç turnuvası, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde renkli görüntülerle başladı. 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklar, okul çıkışında mahalle arasındaki halı sahada buluşarak kıyasıya bir futbol mücadelesi verdi.

Dostluk ve eğlencenin ön planda olduğu turnuvada kaybeden olmadı. Çocuklar arkadaşlarıyla vakit geçirerek enerjilerini attı. Maç sonunda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuklara Düzce'nin yerli gazozu olan Uzay Gazoz ikram edildi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya verildi. Projeyle çocukları dijital platformlardan uzaklaştırıp sosyal hayatla tanıştırarak, spor aracılığıyla bir araya gelmeleri hedefleniyor. - DÜZCE