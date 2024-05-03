Düzce'de Geleceğin Şampiyon Sporcuları Tespit Ediliyor - Son Dakika
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Spor

Düzce'de Geleceğin Şampiyon Sporcuları Tespit Ediliyor

Düzce\'de Geleceğin Şampiyon Sporcuları Tespit Ediliyor

Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ölçümlerini ziyaret eden Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, geleceğin sporcuları ile bir araya geldi. İlköğretim öğrencilerine uygulanan yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığımız veri havuzunda toplanıp, yapılacak değerlendirmeler ve temel sportif yetenek ölçümünün ardından tespit edilerek spor branşlarına yönlendiriliyor. Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ile İl Müdürü İsa Yazıcı, spora başlama yaşındaki yetenekli çocukların tespit edilerek, yeteneklerine göre branşlara yönlendirilmesi amacıyla uygulanan teste katılan minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, antrenörler eşliğinde yapılan testleri takip etti.

03.05.2024 15:59
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Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programıyla geleceğin şampiyon sporcuları Düzce'de tespit ediliyor.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ölçümlerini ziyaret eden Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, geleceğin sporcuları ile bir araya geldi.

İlköğretim öğrencilerine uygulanan yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığımız veri havuzunda toplanıp, yapılacak değerlendirmeler ve temel sportif yetenek ölçümünün ardından tespit edilerek spor branşlarına yönlendiriliyor. Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ile İl Müdürü İsa Yazıcı, spora başlama yaşındaki yetenekli çocukların tespit edilerek, yeteneklerine göre branşlara yönlendirilmesi amacıyla uygulanan teste katılan minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, antrenörler eşliğinde yapılan testleri takip etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de Geleceğin Şampiyon Sporcuları Tespit Ediliyor - Son Dakika

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