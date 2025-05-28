Düzce\'de İFET Oyunları Başladı

Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları 23 Nisan İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde yaklaşık 420 öğrencinin katılımıyla devam etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organize ettiği 23 Nisan İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde öğrenciler arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek olup, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek. - DÜZCE