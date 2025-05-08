Düzce\'de Minikler Güreş Şampiyonası Başladı

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Bir sporcu, tuşla yenilince gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük güreşçiyi rakibi, hakem ve antrenörü birlikte teselli etti.

Okul Sporları Federasyonu, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Güreş Federasyonu İl Temsilciliği ortaklığında düzenlenen organizasyonda, 81 ilden gelen 400 minik güreşçi, Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Toplam 4 gün sürecek şampiyonada pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla Türkiye şampiyonu belli olacak.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, güreşin disiplin isteyen bir spor olduğunu vurgulayarak, "Ata sporumuz olan güreşte başarıya ulaşmak için çok çalışmak, ahlaklı olmak ve disiplinli davranmak gerekir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da, "Okul sporları çerçevesinde düzenlenen bu önemli şampiyonaya 81 ilden güreşçiler ve teknik ekipler katıldı. Grekoromen ve serbest stil olmak üzere iki ayrı branşta mücadele eden minik sporcular, Türkiye şampiyonu olabilmek için büyük bir gayret gösteriyor" diye konuştu.

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu ise federasyon olarak amatör sporcuların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Bu şampiyonada mücadele eden minik sporcuların gelecekte milli formayı giyeceğine inanıyor ve başarılarıyla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Minik güreşçilerimizi minderde gördükçe umutlarım artıyor"

Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi, aynı zamanda Güreş Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ramazan Topal da, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, "Bir zamanlar bizler de bu minderde ter döküyorduk. Şimdi ise oğullarımız bu geleneği sürdürüyor. Minik güreşçilerimizi minderde gördükçe umutlarım artıyor. Onların ileride olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Tuş ile yenilen sporcuyu teselli etmek kolay olamadı

Müsabakalar sırasında tuşla yenilen bir güreşçi gözyaşlarına hakim olamadı. Sporcuyu, rakibi ve hakem birlikte teselli etmeye çalıştı. Daha sonra antrenörü de devreye girerek öğrencisine moral vermeye çalıştı.

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, 4 gün boyunca devam edecek. Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla şampiyonlar belli olacak ve turnuva sona erecek. - DÜZCE