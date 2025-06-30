Düzce\'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okçuluk Türkiye Şampiyonası, yapılan törenlerle başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Düzce Valiliği himayelerinde Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye U-21, U-18, U-15 Türkiye Okçuluk Şampiyonası bin 400 okçunun katılımıyla Düzce'de başladı. Düzce Şehir Stadyumu'nda başlayan etkinliklere 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden okçular katıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, okçuluk sporuna değinerek yaptığı konuşmasında sporun gençler için önemine vurgu yaparak, "3 farklı kategoride Türkiye Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise okçuluğun Düzce'de büyük bir ivme kazandığını belirterek, şu anda Düzce'de 350 okçuluk sporcusu olduğunu söyledi. Gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonlarını çıkacağına inandığını işaret eden Yazıcı, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Şampiyonanın ilk günü erkekler ve kadınlar deneme atışlarıyla başladı. - DÜZCE