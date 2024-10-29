Düzce\'de Satranç Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yurtlar arası satranç turnuvasında şampiyon olanlara madalyaları dağıtıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda konaklayan Üniversite öğrencilerinin katılımı ile yurtlar arası satranç turnuvası düzenlendi. 10 yurttan 25 öğrencinin katıldığı şampiyona bahçeşehir Spor kompleksinde gerçekleştirildi. Bu çerçevede Kızlarda Birinci Havvanur Meral, ikinci Ayçanur Erdoğan, Üçüncü Aysu Bağuç olurken, erkeklerde Birinci Aydın Eren Çıblak, İkinci Ali Çoban ve Üçüncü Yusuf Özbek oldu. Bu isimler Düzce'yi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE