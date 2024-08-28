Düzce\'de \'Spor Mahallemde\' etkinliği çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinliklerinde çocuklar cep telefonundan bilgisayardan uzak unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Mahallemde' etkinliği fatih ve Yeni Mahallelerde yapıldı. Etkinlik sayesinde çocuklar teknelojiden uzaklaşıp spor yaparak eğlendi. Çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynayarak unutulmaz bir gün geçirdiler. - DÜZCE