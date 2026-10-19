Düzce\'de Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarları, Trabzonlular Derneği\'nde maç izledi

Düzce'de Trabzonspor ve Beşiktaş taraftar dernekleri, Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Düzce Trabzonlular Derneği'nde birlikte izleyerek dostluk ve birlik mesajı verdi.

TFF Süper Lig 8. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Düzce'de de 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Düzce Trabzonlular Derneği'ne giderek maçı Trabzonspor taraftarları ile izlediler. Her iki takım taraftarı birlikte oturarak televizyon ekranlarından maçı heyecanla takip etti.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, Trabzonspor ve Beşiktaş taraftar kardeşliğinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek "Öncelikle Trabzonlular Derneği'ne, Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun üzerinde büyük bir baskı var. Yıllardır sporun barış ve kardeşlik içinde yapılmasını isteğimizi söylüyoruz. Bizde buna fiilen bir meşale yakalım diye organizasyon düzenledik. Ortak akılla bugün Trabzonlular Derneği'ndeyiz. Bizim dostluğumu bugünlere dayanmıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük iki camiasıdır. En büyük şehir kulübüdür. Biz Trabzonspor'u seviyoruz. Ay yıldız bayrağı altında olan her şeyde birleşmeye hazırız. İnşallah devamı gelir. Bizlerde onları misafir etmek istiyoruz" dedi.

Düzce Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Varol Keleş ise "Trabzonlular Derneği olarak kardeşlerimizi derneğimizde ağırlamak istedik. Burada zaten bütün takımların taraftarları formalarını giyip geliyor ve biz dostluk içinde maçımızı izliyoruz. Beşiktaşlılar zaten kardeşimiz. Burada hep beraber dostluğa en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda maçı kardeşçe izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.