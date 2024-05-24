Düzce\'de WKB 7. Avrupa Şampiyonası başladı

Spor

Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenecek olan WKB 7. Avrupa Şampiyonası'na çocuk, genç, yetişkin ve veteran olmak üzere 20 ülkeden 570 sporcu yarışacak.

Düzce Avrupa Şampiyonasına ve sahipliği yapıyor. WKB 7. Avrupa Şampiyonası'nda çocuk, genç, yetişkin ve veteran olmak üzere 570 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Meydanı'ndan Anıtpark Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşe Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

Vali Selçuk Aslan, turnuvanın Dünyada 7. kez Türkiye'de ise ilk kez Düzce'de yapıldığını işaret ederek "Avrupa şampiyonası müsabakalarına çok güzel ev sahipliği yapma arzusundayız. 20 farklı ülkeden 570 sporcu 50 antrenör olmak üzere 620 yabancı kafileyi Düzce'mizde misafir ediyoruz. Tüm müsabakalarda olduğu gibi iyi olan kazansın, centilmence müsabakalar olsun istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşların ardından sporcular Konuralp Antik Kenti gezerek Konuralp pilavı ikramı yapıldı. - DÜZCE