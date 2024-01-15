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Düzce'deki Fehmi Öney Çocuk Evlerindeki Kızlar Mavi Kuşak Sınavını Geçti - Son Dakika
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Düzce'deki Fehmi Öney Çocuk Evlerindeki Kızlar Mavi Kuşak Sınavını Geçti

Düzce'de Sevgi Evlerinde kalan kızlar, kültürel etkinlikler ve spor yaparak boş vakitlerini değerlendiriyor. Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki kızlar, Taekwondo Hocaları Deniz Yılmaz eşliğinde girdikleri kuşak sınavlarını başarıyla tamamlayarak mavi kuşaklarını taktılar. Sınavı geçtikten sonra kızlar, elleriyle kalp yaparak kutlama yaptılar.

Düzce\'deki Fehmi Öney Çocuk Evlerindeki Kızlar Mavi Kuşak Sınavını Geçti
15.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:23
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DÜZCE(İHA) – Düzce Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan kızlar girdikleri kuşak sınavını geçerek mavi kuşağı taktılar.

Düzce'de Sevgi Evlerinde kalan çocuklar boş vakitlerini kültürel etkinlik ya da spor yaparak değerlendiriyor. Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki kızlar da, Taekwondo Hocaları Deniz Yılmaz mihmandarlığında girdikleri kuşak sınavlarını başarıyla tamamlayarak mavi kuşaklarını bağladılar.

Kızlar geçtikleri kuşak imtihanını sonrası elleriyle kalp yaparak kutladılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Deniz Yılmaz, Düzce, Çocuk, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'deki Fehmi Öney Çocuk Evlerindeki Kızlar Mavi Kuşak Sınavını Geçti - Son Dakika
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