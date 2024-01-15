Düzce\'deki Fehmi Öney Çocuk Evlerindeki Kızlar Mavi Kuşak Sınavını Geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan kızlar girdikleri kuşak sınavını geçerek mavi kuşağı taktılar.

Düzce'de Sevgi Evlerinde kalan çocuklar boş vakitlerini kültürel etkinlik ya da spor yaparak değerlendiriyor. Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki kızlar da, Taekwondo Hocaları Deniz Yılmaz mihmandarlığında girdikleri kuşak sınavlarını başarıyla tamamlayarak mavi kuşaklarını bağladılar.

Kızlar geçtikleri kuşak imtihanını sonrası elleriyle kalp yaparak kutladılar. - DÜZCE