Yaz spor akademisi kapanış şöleniyle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz spor akademisi kapanış şöleniyle sona erdi

02.09.2022 09:41
Yaz spor akademisi kapanış şöleniyle sona erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Haziran ayında açılan yaz spor akademisi yapılan kapanış şöleni ile sona erdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Haziran ayında açılan yaz spor akademisi yapılan kapanış şöleni ile sona erdi.

Yaz spor okulları kapanış şöleni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış şöleninde konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaz spor okullarında 34 branşta 67 antrenörle 10 bin sporcuya eğitim verildiğini belirterek, "Hedeflerimiz çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptırmaktı. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır" dedi. Program Düzce Gençlik Merkezi Kafkas Ekibi gösterisi, güreş, cimnastik, taekwondo, eskrim ve okçuluk gösterileriyle devam etti.

Yaz spor akademisine katılan sporcular 120 sürpriz hediye çekilişiyle hediyelerin sahibi oldu. Kapanış şöleni Gençlik Merkezi Sinyal Band müzik grubunun konseri ile son buldu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı İstihdam için işbirliği yapılacak İstihdam için işbirliği yapılacak Düzce'ye 89 doktor geliyor Düzce'ye 89 doktor geliyor
Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz spor akademisi kapanış şöleniyle sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
15:14 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
14:36 Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:07 "Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz spor akademisi kapanış şöleniyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement