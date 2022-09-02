Yaz spor akademisi kapanış şöleniyle sona erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Haziran ayında açılan yaz spor akademisi yapılan kapanış şöleni ile sona erdi.

Yaz spor okulları kapanış şöleni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış şöleninde konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaz spor okullarında 34 branşta 67 antrenörle 10 bin sporcuya eğitim verildiğini belirterek, "Hedeflerimiz çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptırmaktı. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır" dedi. Program Düzce Gençlik Merkezi Kafkas Ekibi gösterisi, güreş, cimnastik, taekwondo, eskrim ve okçuluk gösterileriyle devam etti.

Yaz spor akademisine katılan sporcular 120 sürpriz hediye çekilişiyle hediyelerin sahibi oldu. Kapanış şöleni Gençlik Merkezi Sinyal Band müzik grubunun konseri ile son buldu. - DÜZCE