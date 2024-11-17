Düzce Kadın Futbolcularından İnsani Çağrı - Son Dakika
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Düzce Kadın Futbolcularından İnsani Çağrı

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Düzce Kadın Futbol Takımı, hayali çocuklarla sahaya çıkarak İsrail ve insanlığa çağrı yaptı.

17.11.2024 15:18
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- Kadın futbolcular hayali çocuklar ile sahaya çıkıp İsrail ve insanlığa çağrı yaptılar

DÜZCE - İlk maçına çıkan Düzce Kadın Futbol Takımı oyuncuları İsrail'in yaptığı katliama, kadın cinayetlerine ve çocuk ölümlerine dikkat çekmek için sahaya farklı eylemle çıktılar. Hayali çocukların ellerinden tutup sahaya çıkan kadın futbolcular, seremoni sırasında da pankart açıp İsrail ve insanlığa çağrı yaptı.

Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Düzce Kadın Futbol takımı 2024-2025 sezonu ilk maçını kendi evinde Samsun Futbol Takımı karşılaştı. Kadın futbolcular ilk maçlarına toplumsal mesaj içeren farkındalık çalışması ile çıktı. Nurettin Zafer Stadında oynanan karşılaşma öncesi Düzce Kadın Futbol Takımı oyuncuları İsrail'in yaptığı katliamlara dur demek, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya hayali çocukların ellerinden tutarak çıktılar. Seremoni öncesinde ise İsrail ve insanlığa çağrı yapan; "İsrail/ İnsanlık Çocukları öldürmeyin" yazılı pankart açan Kadın futbolcular, taraftarlardan da alkışlarla destek aldılar.

Maç öncesi açıklama yapan Düzce Kadın Futbol Kulübü Başkanı Birol Aksu, "Narin'in öldürülmesi üzerine bebek ölümleri, İsrail'in çocukları öldürmesi, aylardan, yıllardan beri devam eden katliamları üzerine biz duyarlı davranalım dedik. Bugün kızlarımız bir pankartla çıkacaklar. İsrail ve insanlığa seslenecekler. Çocukları öldürmeyin diyecekler. Bunu kadın futbol kulübünün yapması çok manidar. Yılda yaklaşık 500'e yakın kadınımız öldürülüyor. Bunda bir tepki. Kızlarımız ile bir enstantane hazırladık. Hem insanlığa hem de İsrail'e sesleniyoruz 'Çocukları öldürmeyin' diyoruz" diye konuştu.

Yapılan seremoninin ardından maç başladı.

Düzce Kadın Futbolcularından İnsani Çağrı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Kadın Futbolcularından İnsani Çağrı - Son Dakika

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