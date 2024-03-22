DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında Beyköy Ortaokulu şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları erkekler futbol müsabakaları yapıldı. Şıralık Spor Kompleksinde yapılan müsabakalarda Beyköy Ortaokulu birinci, Bahaettin Güçlü Ortaokulu ikinci, Hikmet Akın Ortaokulu üçüncü, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürümüz Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta müsabakaları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak. Programda yer alan maçlar arasında Galatasaray-Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor gibi önemli karşılaşmalar bulunuyor.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyonda 12 bin 260 kağıda uyuşturucu emdirilmiş ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Bingöl'de jandarma ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmada, çalınan 3 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda, özel milli atlet Muhammet Eren Uysal 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi oldu. Milli sporcular toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor. Programda İstanbulspor - Çaykur Rizespor, Antalyaspor - MKE Ankaragücü, Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor, Galatasaray - Hatayspor, Sivasspor - Fatih Karagümrük, Kayserispor - Kasımpaşa, Konyaspor - Trabzonspor, Fenerbahçe - Adana Demirspor, Samsunspor - Pendikspor ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçları yer alıyor.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi'nin 2023-2024 döneminde ücretsiz spor kurslarına katılan öğrenciler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası düzenlenen törende kursiyer ve antrenörlere sertifikalarını teslim eden Başkan Örki, 'Hep birlikte Pamukkale'mizi sporuyla ışıl ışıl parlayan bir ilçe haline getirdik' dedi.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi camiada şok etkisi yaratmıştı. Siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz, Uçar, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sert bir dille A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı eleştiren Uçar, "Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığspor, önemli eksiklerle çıkacağı maçta taraftarının desteğiyle 3 puan hedefliyor.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak maçlarla sona erecek. Ligde sezonun 26. haftasında 5 karşılaşma yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve RAMS Global Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçları oynanmayacak. Hatay temsilcisi ve Balıkesir ekibi, küme düşmeleri kesinleştiği için maçlara çıkmayacaklarını Türkiye Voleybol Federasyonuna bildirdi. Ligdeki diğer maçlar ise Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Arkas Spor-Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Halkbank arasında oynanacak.
Düzceli kayak sporcusu Elif Doğa Bektaş, Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U-12-14-16 Türkiye Şampiyonası'nda slalom kategorisinde üçüncü olarak kürsüde yer aldı. 39 ilden 128 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir spor salonu sahibi ve antrenör olan bir kişi, salona gelen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Taciz edildiklerini ailelerine anlatan çocukların şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan şüpheli, daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürülen bir kişidir.
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