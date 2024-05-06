Düzce Panthers, Muğla Vikings'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Düzce Panthers, Muğla Vikings'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Düzce Panthers, Muğla Vikings\'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadı'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Vikings takımını 20-8 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Maçta gösterdikleri üstün performansla galip gelen Düzce Panthers, Rektör Sözbir'in de gurur duyduğu bir başarı elde etti. Yarı finale yükselen takımın sporcuları, zorlu maça iyi hazırlandıklarını ve destek olanlara teşekkür etti.

06.05.2024 14:03
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Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadı'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Vikings takımını ağırladığı maçta 20-8 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.

Düzce Panthers ve Muğla Vikings takımının karşılaşması izleyenlere çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele sundu. Maç sonunda skoru 20-8 olarak tamamlayan Düzce Panthers, üstün performansıyla rakibini mağlup etti.

Maçın açılışını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaparken, tribünden de büyük ilgi gören mücadeleyi izledi. Rektör Sözbir Düzce Panthers takımının başarısından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Öğrencilerinin sporda da üstün performans göstermesinin üniversite hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Sözbir, sporculara tebriklerini iletti.

Yarı finale yükselen Düzce Panthers takımının sporcuları, zorlu maça iyi hazırlandıklarını ve kendilerine destek olanlara teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Panthers, Muğla Vikings'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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