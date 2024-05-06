Düzce Panthers, Muğla Vikings\'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Spor

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadı'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Vikings takımını ağırladığı maçta 20-8 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.

Düzce Panthers ve Muğla Vikings takımının karşılaşması izleyenlere çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele sundu. Maç sonunda skoru 20-8 olarak tamamlayan Düzce Panthers, üstün performansıyla rakibini mağlup etti.

Maçın açılışını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaparken, tribünden de büyük ilgi gören mücadeleyi izledi. Rektör Sözbir Düzce Panthers takımının başarısından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Öğrencilerinin sporda da üstün performans göstermesinin üniversite hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Sözbir, sporculara tebriklerini iletti.

Yarı finale yükselen Düzce Panthers takımının sporcuları, zorlu maça iyi hazırlandıklarını ve kendilerine destek olanlara teşekkür etti. - DÜZCE