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Düzce Spor Lisesi Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Düzce Spor Lisesi Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları gençler futbol müsabakalarında şampiyon düzce Spor lisesi oldu.

Düzce Spor Lisesi Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu
15.01.2024 - 11:23,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları gençler futbol müsabakalarında şampiyon düzce Spor lisesi oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları gençler futbol müsabakaları yapıldı. 2-12 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan müsabakalarına toplam 110 sporcu katıldı. Şıralık Spor Kompleksinde yapılan maçlar sonrası Düzce Spor Lisesi birinci, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Cemil Meriç Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Spor Lisesi Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu - Son Dakika
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