Düzce Üniversitesi öğrencisi Avrupa Şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Çetin, İstanbul'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele etti. Bir birinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada Milli Sporcu Hasan Çetin, 86 kg, Büyük Erkekler Kategorisi'nde Türkiye'yi temsil etti. Çıktığı müsabakalarda rakiplerinden daha başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi Öğrencisi Hasan Çetin, altın madalyanın sahibi olurken, uluslararası bir müsabakada İstiklal Marşımızı okutarak gururlandırdı.

Şampiyona sonrasında Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Kazandığı başarılarla Ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandıran Milli Sporcumuz ve öğrencimiz Hasan Çetin'i tebrik eder, elde ettiği bu başarılarda kendisine destek olan başta ailesi olmak üzere, antrenörlerine ve hocalarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE