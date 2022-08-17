5. İslami Dayanışma Oyunları'na madalyalarıyla damga vurdu - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'na madalyalarıyla damga vurdu

17.08.2022 12:55
5. İslami Dayanışma Oyunları'na madalyalarıyla damga vurdu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi Nuray Levent Güngör, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yine kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi Nuray Levent Güngör, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yine kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

Nuray Levent Güngör, 64 kg sıkletinde koparmada 97 kg ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 121 kg ile oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Totalde ise 218 kg ile tekrar rekor kırarak yine altın madalya almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisi, İstiklal Marşımızı okutarak ülkemize gurur yaşattı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Nuray Levent Güngör'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Nuray Levent, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'na madalyalarıyla damga vurdu - Son Dakika

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