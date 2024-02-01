 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Üniversitesi, Taekwondo Şampiyonasında Başarılarını Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce Üniversitesi, Taekwondo Şampiyonasında Başarılarını Sürdürdü

Düzce Üniversitesi, Taekwondo Şampiyonasında Başarılarını Sürdürdü

Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi, iki üçüncülük ve takım halinde dördüncülük dereceleri ile sportif başarılarına yenilerini ekledi. Öğrenciler Sefa Tamberk, Hümeyra Kar ve Abdurrahman Al Ömer, bronz madalya kazanarak üniversitelerini başarıyla temsil ettiler. Düzce Üniversitesi takımı ise dördüncü olarak üstün bir performans sergiledi.

01.02.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi, iki üçüncülük ve takım halinde dördüncülük dereceleri ile sportif başarılarına yenilerini ekledi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sefa Tamberk'in 58 kilo erkekler sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanmasının ardından, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hümeyra Kar, +73 kilo kadınlar sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak yine bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Abdurrahman Al Ömer ise 63 kilo erkekler sikletinde çeyrek finale çıkarak Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti. Düzce Üniversitesi takım halinde ise dördüncü olarak şampiyonada üstün bir başarı sergiledi.

Düzce Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajında, "Yarı finale çıkarak Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerimiz Sefa Tamberk ve Hümeyra Kar ile çeyrek final başarısı gösteren Abdurrahman Al Ömer'i ve onların yetişmelerinde büyük emekleri olan teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Düzce Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Üniversitesi, Taekwondo Şampiyonasında Başarılarını Sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi, Taekwondo Şampiyonasında Başarılarını Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement