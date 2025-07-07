Düzce Voleybol Takımları Başarı Elde Etti

DÜZCE(İHA) – Analig Voleybol Grup Müsabakalarında Düzce Analig Voleybol Kız ve Erkek takımlarımız 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
Çorum'da düzenlenen Analig Voleybol Grup Müsabakaları sonucunda Düzceli başarılı voleybol takımları kızlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken erkeklerde ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı.
Düzceli başarılı sporcular elde ettikleri bu başarılar ile Bartın ilinde düzenlenecek olan finallere katılmaya hak kazandı. - DÜZCE
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