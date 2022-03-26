Düzceli yüzücüler yarı finalde - Son Dakika
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Düzceli yüzücüler yarı finalde

26.03.2022 09:57
Düzceli yüzücüler yarı finalde

DÜZCE(İHA) – Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme müsabakalarında mücadele veren Düzceli yüzücüler yarı finale yükseldiler.

DÜZCE(İHA) – Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme müsabakalarında mücadele veren Düzceli yüzücüler yarı finale yükseldiler.

Karabük'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme müsabakalarına 10 ilden 300 sporcu katıldı. Düzce Yüzme İl Temsilcisi Çetin Çelebioğlu ile Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Sercan Akbaş eşliğinde müsabakalara katılan Düzce Yüzme takımı 48 madalya toplayarak üçüncü oldu.

Düzce Yüzme Takımı elde etmiş olduğu derece ile 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Düzceli yüzücüler yarı finalde

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gençlik, Karabük, Düzce, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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