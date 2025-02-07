Düzcespor - Elazığ FK Maçı için Stadyum Temizleniyor

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23 Elazığ FK Şıralık Şehir Stadyumunda karşı karıya gelecek. Karla kaplanan stat yapılan çalışma ile temizleniyor.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce'de şehir stadını da kapladı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 14.00'da oynanacak olan Düzcespor ile 23 Elazığ FK maçı için Şıralık Şehir Stadyumu temizlenip maça hazır hale getiriliyor. - DÜZCE