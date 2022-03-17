Eayk Çeşme Marina Kış Trofesi 3. ayak yarışları gerçekleşti - Son Dakika
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Eayk Çeşme Marina Kış Trofesi 3. ayak yarışları gerçekleşti

17.03.2022 13:45
Eayk Çeşme Marina Kış Trofesi 3. ayak yarışları gerçekleşti

Çeşme Marina'nın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 3. ayağı gerçekleşti.

Çeşme Marina'nın ev sahipliği yaptığı kış trofesi yarışlarının 3. ayağı gerçekleşti. Yarışlarda, 24 IRC, 8 destek sınıfı olmak üzere toplam 32 tekne yarıştı.

Çeşme'de, kış trofesi yarışlarının 3. ayağı yoğun katılımla yapıldı. Yarışın ilk günü, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Komodoru Akif Sezer'in, Çeşme- Kuşadası hattında gerçekleşecek bir sonraki yarış ayağıyla ilgili kısa bilgilendirmesi ile başladı. Başhakem Eşref Uzun'un devam ettirdiği brifingde IRC sınıflarının A2 rotasında, destek sınıflarının ise A3 rotasında yarışacağını belirtmesi üzerine marinadan çıkan ekipler start hattında yerini aldı. Soğuk ve şiddetli rüzgar şartları altında iki yarış ile ilk günü tamamlayan ekipler, ikinci gün sabahı brifing ardından keyifli bir rotada yarışmak üzere start hattında yerlerini aldı. Orsa-pupa ağırlıklı yaklaşık 15 millik coğrafi-5 rotasında yarışan ekipler, bir önceki yarış ayağının ödül töreni için Çeşme Marina Kepler Marin'de bir araya geldi.

Kokteyl ve ödül töreni için Çeşme Marina Kepler Marin'de bir araya gelen yarış ekipleri, soğuk havaya rağmen güneşin ve bir arada olmanın tadını çıkardı. Dereceye giren teknelere, Emre Tazegül'ün çekmiş olduğu yarış fotoğraflarından yapılan özel ödüller ile birlikte M-art Design tarafından hazırlanan ödüller takdim edildi.

Bir sonraki yarış ayağı 26- 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. - İZMİR

Eayk Çeşme Marina Kış Trofesi 3. ayak yarışları gerçekleşti
Eayk Çeşme Marina Kış Trofesi 3. ayak yarışları gerçekleşti

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Kuşadası, Marina, Çeşme, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eayk Çeşme Marina Kış Trofesi 3. ayak yarışları gerçekleşti - Son Dakika


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