Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Spor

Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, babası İsmail Karakurt'un düğününe katıldı. Hem halay çektiği hem de babasına sarılıp ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Karakurt'un o anları kısa sürede viral oldu.

21.08.2024 11:09
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, dünya evine girdi. Karakurt, babasının düğününde damat halayı çekip oynadı. İzleyenler, yorum yağmuruna tuttu.

BABASINA SARILIP AĞLADI

Başarılı voleybolcunun, babasına sarılıp ağladığı ve damat halayı oynadığı da görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı

YORUM YAĞDI

Baba kızın o duygusal anlarına, "Gözlerim yaşardı izlerken resmen!", "Babanızla uzun ve güzel bir ömrünüz olsun", "Ebrar ağlattın aşkım", " Türkiye'nin en iyi voleybolcularından birini yetiştirdi", "Ebrar baban ve sen birbirinizin şansısınız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı

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Son Dakika Spor Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman: Bu ZAATI hiç sevmiyorum. 56 34 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak: şunuda ünlü yaptık bize helal olsun 40 32 Yanıtla
  • Balan Guler: babasını hocaya.gonderir.gibi ağlamış abim. Atatürk'ün kizlari 15 20 Yanıtla

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