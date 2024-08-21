Ebrar Karakurt, babasının düğününde halay çekip hüngür hüngür ağladı

Spor

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

"Engin\'in durumu hiç iyi değil"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, dünya evine girdi. Karakurt, babasının düğününde damat halayı çekip oynadı. İzleyenler, yorum yağmuruna tuttu.

BABASINA SARILIP AĞLADI

Başarılı voleybolcunun, babasına sarılıp ağladığı ve damat halayı oynadığı da görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Baba kızın o duygusal anlarına, "Gözlerim yaşardı izlerken resmen!", "Babanızla uzun ve güzel bir ömrünüz olsun", "Ebrar ağlattın aşkım", " Türkiye'nin en iyi voleybolcularından birini yetiştirdi", "Ebrar baban ve sen birbirinizin şansısınız" şeklinde yorumlar yapıldı.