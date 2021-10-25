Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyayı salladı. Novara'da kariyerini sürdüren Ebrar, Türk arkadaşlarıyla yöresel müziklerle sabah saatlerine kadar eğlence yaptı. Başarılı voleybolcu bu anları kişisel Instagram hesabından paylaştı.

"MİLANO'DAN GELDİM"

Ebrar, " Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim" sözlerini, " Milano'dan İstanbul'a yürüdüm yaya geldim" diye değiştirdi. Milli voleybolcu, kendisini İtalya'da daha mutlu ve rahat hissettiğini ifade etmişti.