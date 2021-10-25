Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyayı salladı. Novara'da kariyerini sürdüren Ebrar, Türk arkadaşlarıyla yöresel müziklerle sabah saatlerine kadar eğlence yaptı. Başarılı voleybolcu bu anları kişisel Instagram hesabından paylaştı.
Ebrar, " Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim" sözlerini, " Milano'dan İstanbul'a yürüdüm yaya geldim" diye değiştirdi. Milli voleybolcu, kendisini İtalya'da daha mutlu ve rahat hissettiğini ifade etmişti.
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi - Son Dakika Spor