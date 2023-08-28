Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid - Son Dakika

Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:20

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyadan bir kullanıcının, ''Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz...'' yorumuna ''Boş yapma Abdülhamid'' yanıtını verdi. Karakurt'un bu cevabı kısa sürede binlerce beğeni alırken milli voleybolcuya destek mesajı yağdı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız voleybolcunun sosyal medyada bir kullanıcıyla diyaloğu gündem oldu. Karakurt kendisine kullanıcı adının içinde "Abdülhamid" ismi olan bir kullanıcının, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdülhamid" cevabını verdi.

EBRAR'IN CEVABINA BEĞENİ YAĞDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un takipçisine verdiği "Boş yapma Abdülhamid" cevabı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve genç voleybolcuya destek mesajları yağdı.

Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalamadı
Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid

Ebrar Karakurt'a gelen destek mesajları:

Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
Ebrar Karakurt, 'Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz' yorumuna tepkisiz kalmadı: Boş yapma Abdülhamid

Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid - Son Dakika


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14:12 Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid - Son Dakika
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