Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız voleybolcunun sosyal medyada bir kullanıcıyla diyaloğu gündem oldu. Karakurt kendisine kullanıcı adının içinde "Abdülhamid" ismi olan bir kullanıcının, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdülhamid" cevabını verdi.

EBRAR'IN CEVABINA BEĞENİ YAĞDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un takipçisine verdiği "Boş yapma Abdülhamid" cevabı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve genç voleybolcuya destek mesajları yağdı.

Ebrar Karakurt'a gelen destek mesajları: