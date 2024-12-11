Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı - Son Dakika
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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı

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Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine Türkiye'den Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş dahil oldu. Ebrar Karakurt, 4,2 milyon dolarlık servetiyle listeye 13. sıradan girerken, Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

11.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:32
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine girdi.

Listeye giren Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in servetleri dudak uçuklattı. Ebrar Karakurt listeye 4,2 milyon dolarla 13. sırada girerken Zehra Güneş de 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

Listenin tamamı şöyle:

  • 1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar
  • 2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar
  • 3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar
  • 4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar
  • 5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar
  • 6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar
  • 7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar
  • 8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar
  • 9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar
  • 10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar
  • 11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar
  • 12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar
  • 13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar
  • 14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar
  • 15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş\'in serveti dudak uçuklattı

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Son Dakika Spor Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Çirkin Şansı Bunlar Paraya Bak İhtiyacı Olana Vermezler 7 20 Yanıtla
  • Tony Montana:
    LEZ TAYFA NORMAL 8 14 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Eleştirdigimiz.zaman siz avukatlığını yapın parayı onlar indirsinler..Enayiler sizi 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Emre Akçay emekli maaşı 17.500 TL Asgari Ücret İse 24.000 TL Olacak Bildiğim Kadarıyla 3 0 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Ssk emekliaine zam ne kadar gelicek 3 0 Yanıtla
  • Emine Aksoy:
    korkunç rakamlar 0 0 Yanıtla
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