Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş\'in serveti dudak uçuklattı

Spor

Dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oluyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine girdi.

Listeye giren Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in servetleri dudak uçuklattı. Ebrar Karakurt listeye 4,2 milyon dolarla 13. sırada girerken Zehra Güneş de 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

Listenin tamamı şöyle: