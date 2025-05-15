EBYÜ Okçuluk Takımı İkincilik Elde Etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü, Bayburt'ta düzenlenen "Geleneksel Türk Okçuluğu" müsabakasına katıldı.
Kadınlar takımı kategorisinde yarışan kulüp üyesi öğrenciler Sibel Özkaya, Hacer Kızıl ve Sultan Karakoç, sergiledikleri performansla 2'ncilik elde etti. - ERZİNCAN
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