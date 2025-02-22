Eczacıbaşı 2. Lig'den 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eczacıbaşı 2. Lig'den 1. Lig'e Yükseldi

Eczacıbaşı altyapı sporcuları, 2. Lig'de namağlup şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Normal sezonda 20 maçı da kazanarak çeyrek finale çıkan ekip, finallerde de rakiplerini mağlup etti.

22.02.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı altyapı sporcularının mücadele ettiği 2. Lig Takımı, sezon boyunca sergilediği üstün performansla adını 1. Lig'e yazdırdı.

Normal sezonda oynadığı 20 maçın tamamını kazanarak namağlup çeyrek finale yükselen turuncu-beyazlılar, finallerde de rakiplerine üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Final etabında Trendy Hotels Manavgat'ı 3-1 ve Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarında toplamda yalnızca 1 set vererek turnuvaya damga vurdu. Bu sonuçlarla birlikte 1. Lig'e yükselen ekip, Manisa Büyükşehir Belediye spor ile oynayacağı son maçı da kazanarak "namağlup şampiyon" unvanını perçinlemek istiyor.

Sezon boyunca gösterdiği disiplin, mücadele ruhu ve takım oyunuyla dikkat çeken genç yetenekler, kulübün altyapıdan yetişen güçlü sporcularla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha kanıtladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıdan yetişen sporcularına duyduğu güveni bir kez daha gösterirken, 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı 2. Lig'den 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı 2. Lig'den 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.