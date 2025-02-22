Eczacıbaşı 2. Lig'den 1. Lig'e Yükseldi

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Eczacıbaşı altyapı sporcularının mücadele ettiği 2. Lig Takımı, sezon boyunca sergilediği üstün performansla adını 1. Lig'e yazdırdı.

Normal sezonda oynadığı 20 maçın tamamını kazanarak namağlup çeyrek finale yükselen turuncu-beyazlılar, finallerde de rakiplerine üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Final etabında Trendy Hotels Manavgat'ı 3-1 ve Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarında toplamda yalnızca 1 set vererek turnuvaya damga vurdu. Bu sonuçlarla birlikte 1. Lig'e yükselen ekip, Manisa Büyükşehir Belediye spor ile oynayacağı son maçı da kazanarak "namağlup şampiyon" unvanını perçinlemek istiyor.

Sezon boyunca gösterdiği disiplin, mücadele ruhu ve takım oyunuyla dikkat çeken genç yetenekler, kulübün altyapıdan yetişen güçlü sporcularla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha kanıtladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıdan yetişen sporcularına duyduğu güveni bir kez daha gösterirken, 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek. - İSTANBUL