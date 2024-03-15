Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco\'ya 3-2 mağlup oldu

Fenerbahçe, Union SG'yi yenilse de çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.