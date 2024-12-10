Eczacıbaşı Dynavit, Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Vlastimil Kovar - Pedro Lopes Pinto

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Tuna Aybüke Özel (L), Simge Şebnem Aköz (L), Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Elif Şahin, Rettke

SSC PALMBERG SCHWERIN: Antunovic, Savelkoel, Wolowicz, Stuut, Grozer, Holzig, Kohn, Llabres (L), Dambrink, Keene, Kokram

SETLER: 25-17, 25-23, 25-18

SÜRE: 82 dakika (26', 30', 26')

Eczacıbaşı Dynavit, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü haftasında evinde konuk ettiği Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımını 25-17, 25-23 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.