Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Savino Del Bene ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Savino Del Bene ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Savino Del Bene ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı kazanan Eczacıbaşı Dynavit, yarı finale çıkmak için deplasmanda galibiyet arayacak.

27.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.

Turuncu-beyazlı takımın 3-0 veya 3-1 kaybetmesi durumunda İtalyan ekibi tur atlayacak.

Savino Del Bene'nin 3-2 kazanması halinde ise yarı finale yükselecek ekip, oynanacak altın setle belli olacak.

Kaynak: AA

Voleybol, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Savino Del Bene ile çeyrek final rövanşında karşılaşacak - Son Dakika

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