2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Alman temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 25-23, 25-21 ve 25-11'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Palmberg Arena
Hakemler: Maciej Twardowski (POL), Andrea Puecher (ITA)
SSC Palmberg: Hölzig, Keene, Dambrink, Grozer, Wolowicz, Antunovic, Llabres (L), Kohn, Hanle, Stuut
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Simge (L), Stevanovic, Nicoletti
Setler: 23-25, 21-25, 11-25
Süre: (28,26,23) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Palmberg'i 3-0 Yendi - Son Dakika
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