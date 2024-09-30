Eda Erdem Parkı Ataşehir\'de Törenle Açıldı

Spor

Ataşehir'de Eda Erdem Parkı törenle açıldı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in adını taşıyan parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Eda Erdem, "Umuyorum ki bu park Ataşehir için, özellikle gençlerimiz ve voleybolseverlerimiz için sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacaktır" dedi.

Ataşehir Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve adını A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'den alan parkın açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Açılışa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Eda Erdem ve Başkan Adıgüzel, parkta bulunan voleybol sahasını gezdi.

Başkan Adıgüzel, "Hava şartlarına rağmen bugün sporun sanatın ve gençliği enerjisi ile Ataşehir'imiz için tarihe geçecek bir açılış yapıyoruz, çok mutluyuz. A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Türkiye'nin gururu sevgili Eda Erdem adını taşıyan parkımızın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Heyecanımızı anlamlı kılan bir diğer nokta da sevgili Eda Erdem'in Ataşehir'de yaşaması, Ataşehirli bir komşumuz olması. Eda Erdem sadece başarılı bir sporcu değil, disiplini, çalışkanlığı tüm gençlere örnek olan, ülkemize defalarca gurur yaşatan bir lider. Bugün Eda Hanım'dan aldıkları ilhamla spor yapan bütün Ataşehirli gençlere bu parkı armağan etmek istiyoruz" dedi.

Üstündağ: "Eda Erdem isminin verilmesi camiam adına bizi son derece mutlu etti"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu parka evladımızın gururumuzun ülkesi için her şeyi yapan gecesini gündüzüne katan Türk voleybolunun değil Türkiye'de, Avrupa'da hatta dünyada önemli noktalara gelmesinde kaptanlık yapan, yıllarını veren Eda Erdem isminin verilmesi camiam adına bizi son derece mutlu etti, gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Santarelli: "Türkiye'deki bütün kız çocukları için bir hediye"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Türkiye'de olmak benim için her zaman çok keyifli, çok güzel. Eda Erdem için burada olmak ayrıca çok büyük bir onur ve gurur. Bu Eda için belki küçük bir hediye ama hediye sadece Eda için değil Türkiye'deki bütün kız çocukları için, spora gönül vermiş bütün gençler için bir hediye. Eda çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir rol model, çok iyi bir kaptan" dedi.

Eda Erdem: "Sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacaktır"

Açılış töreninde duygularını aktaran A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem şunları söyledi:

"16 yıldır yaşadığım, dönüşümüne gelişimine tanıklık ettiğim, bir parçası olduğum Ataşehir ilçesinde hem de Atatürk Mahallesi'nde böyle bir parkın var olması ve adımın bu parka verilmesi benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar gençlerin ve çocukların spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği önemli buluşma noktalarıdır. Umuyorum ki bu park da Ataşehir için, özellikle gençlerimiz ve voleybolseverlerimiz için böyle bir alan olacak, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacaktır. Bu sahalarda yeni nesiller bir araya gelmeyi takım olmayı ve ortak hedefleri için mücadele etmeyi öğrenecekler. Burada ayrışmayı değil birliği ve beraberliği seçerek takım arkadaşlarına sarılacaklar. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız, bu sevgi onlara hayatı paylaşmayı ve ben değil biz demeyi öğretecek. Yetişen bu yeni nesil kazandıkları motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak."

Toplam 4 bin 902 metrekare alanı olan parkın içerisinde bulunan voleybol sahasına, Eda Erdem için sürpriz bir çalışma yapıldı. Parkta bulunan voleybol sahasının zeminine kaptanın ikonik fotoğrafı yerleştirildi.