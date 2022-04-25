Edebali Stadı yeniden ihale edilecek - Son Dakika
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Edebali Stadı yeniden ihale edilecek

25.04.2022 13:48
Edebali Stadı yeniden ihale edilecek

Bilecik'te geçtiğimiz kasım ayında temelleri atılan Edebali Stadı'ndaki inşaat çalışmaları dururken, bunun sebebinin müteahhit firmanın tasfiye talebi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te geçtiğimiz kasım ayında temelleri atılan Edebali Stadı'ndaki inşaat çalışmaları dururken, bunun sebebinin müteahhit firmanın tasfiye talebi olduğu öğrenildi. Stat yapım çalışmaları yeniden ihale edilecek.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı 2021 Haziran ayında yıkılırken, yeni stadın inşaat çalışmaları 2021'in Kasım ayında başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 42 milyon TL'lik ödenek tahsis edilen Edebali Stadının yapımı ihaleyi alan müteahhit firma tarafından kasım ayında ilk kazmanın vurulmasının ardından aralık ayında temelleri atılmıştı. O günden bu yana sadece temeli atılmış şekilde kalan stadın ihalesini alan müteahhit firmanın tasfiye istediği öğrenildi. Firmanın, kanun gereği fiyat artışlarından dolayı haklı olarak tasfiye talebinde bulunduğu bildirdi.

Yeniden ihale olacak

5 bin 300 kişi olarak ihale edilen Edebali Stadı, antrenman salonları, tenis kortları, tartan pisti, ışıklandırmasıyla gece maçlarının oynanacağı güzel bir stat olacaktı. Stadın yeniden ihaleye çıkacağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlandığı öğrenildi. - BİLECİK

Edebali Stadı yeniden ihale edilecek
Edebali Stadı yeniden ihale edilecek
Edebali Stadı yeniden ihale edilecek

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Bilecik, İnşaat, Kasım, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edebali Stadı yeniden ihale edilecek - Son Dakika


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