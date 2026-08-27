Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı - Son Dakika
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Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılımı sonrası Brezilyalı kaleci Ederson, lig aşamasında eski takımı Manchester City ile karşılaşmak istediğini belirtti.

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Fenerbahçe'de forma giyen Ederson, Lyon maçının ardından lig aşamasında karşılaşmak istediği takımı açıkladı.

''MUTLUYUZ!''

Lyon maçı hakkında konuşan Brezilyalı file bekçisi, "Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 2 gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

''MANCHESTER CITY'E KARŞI OYNAMAK GÜZEL OLURDU''

Eski takımı Manchester City ile karşılaşmak istediğini ifade eden Ederson, "Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız. Manchester City'ye karşı oynamak güzel olurdu. Eski takım arkadaşlarımla yeniden karşılaşmak isterim." açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    kafası güzel herhalde 0 0 Yanıtla
    Osman Gültas Osman Gültas:
    Niçin olmasın? Adam kendine güveniyor ki konuşuyor. 0 0
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SON DAKİKA: Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı - Son Dakika
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