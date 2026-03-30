Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi

30.03.2026 17:30
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Türkiye'deki kariyerine ilişkin konuştu. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Ederson, ''Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık'' dedi. Ederson'un bu sözleri sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan yorumlarda Avrupa'ya veda edildiği ve ligde de büyük bir farkla ikinci sırada oldukları dile getirilerek işlerin iyi gitmediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kalecisi Ederson, milli takım kampında Flashscore'a özel açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI YANITI

'Dünya Kupası'na bu kadar az bir süre kala aklınızdan neler geçiyor?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Ederson, "Sakinlik. Sadece iki ay kaldı ve sürecimiz nedeniyle hala yapmamız gereken çok şey var. Ama antrenmanlarda bunu uyguluyoruz, mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya, teknik direktörün bizden istediklerini özümsemeye çalışıyoruz." dedi.

Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi

"TÜRKİYE'DE İŞLER İYİ GİDİYOR'

Türkiye'deki sezonu da değerlendiren Ederson, "Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık. Bunun mümkün olduğuna inanarak son güne kadar mücadele edeceğiz." sözleriyle tartışmalara yol açtı.

TARAFTARDAN TEPKİ: 'BU MU İŞLERİN İYİ GİTTİĞİ HAL'

Ederson'un açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine otururken, taraftarların tepkisini topladı. Yapılan yorumlarda Avrupa'ya veda edildiği ve ligde de Galatasaray'ın arkasında büyük bir farkla ikinci sırada oldukları belirtildi.

Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

  • 'Vah Fenerbahçe'm vah! Maç fazlasıyla 4 puan geride olmayı oyuncumuz iyi olarak nitelendiriyor. Şampiyonluk yine hayal.'
  • 'Avrupa'dan elendiniz, ligde de fark yediniz. İşler iyi gidiyor demek futbolu bilmemezliktir.'
  • 'Şu durumda işler iyi gidiyor deniyorsa futbolu takip etmeyelim. Sinir uçlarımızla oynuyorlar.'
  • 'Bu mu işlerin iyi gittiği hal? Saçım 20 yaşında sayenizde beyazlamaya başladı.'

Son Dakika Spor Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    BİR FENER TARAFTARI OLARAK ADAM DAHA NE DESİN GS ÇOK İYİ… LİGTE BU SIRADA OLMAK DA BÜYÜK BAŞARI 2 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    ikincilik üçüncülükden iyidir adam ne desin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat
Ünlü rapçi Blok3’ün sevgili kriterleri tartışma yarattı Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı
Trump’ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
Vincenzo Montella’ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:47
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:53
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta “karne“ dönemi başlayacak
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta "karne" dönemi başlayacak
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
SON DAKİKA: Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi - Son Dakika
