Edin Dzeko imza yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Edin Dzeko imza yolunda

Edin Dzeko imza yolunda
21.01.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiorentina'dan ayrılacak olan Edin Dzeko'nun anlaşmaya vardığı Schalke 04 için kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor.

EDIN DZEKO SCHALKE'YE GİDİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre; Bundesliga 2'de lider durumda olan Schalke 04, 39 yaşındaki futbolcunun transferi için oyuncu ve kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Boşnak golcünün kısa süre içerisinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina formasıyla bu sezon 18 maçta sahaya çıkan deneyimli golcü, rakip ağları 2 kez havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'de 2 sezon boyunca forma giyen yıldız isim, sarı-lacivertli formayı ise 99 maçta giydi. Dzeko, 46 gol atarken, 18 de asist yaptı.

Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko imza yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:32
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
19:29
ABD ordusu, Suriye’deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak’a nakletmek için operasyon başlattı.
ABD ordusu, Suriye'deki 7 bin DEAŞ mahkumunu Irak'a nakletmek için operasyon başlattı.
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:48:04. #7.11#
SON DAKİKA: Edin Dzeko imza yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.