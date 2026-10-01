Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edin Dzeko\'dan Bosna Hersek Milli Takımı\'na duygusal veda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko milli takıma veda ediyor. Dzeko, Bosna Hersek'in yarın İsveç'i konuk edeceği maçla milli takım kariyerini tamamlayacak. Duygusal bir konuşma yapan Dzeko, "Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu. Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum'' dedi.

Geride bıraktığımız dönemlerde Fenerbahçe forması da giyen Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda ediyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ SON MAÇI

Bosna Hersek futbolunun "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Edin Dzeko, Zenica şehrinde yarın oynayacakları İsveç maçıyla milli takım kariyerini sonlandıracak. Bosna Hersek, yarın Uluslar Ligi'nde Bilino Polje Stadyumu'nda TSİ 21.45'te İsveç'i konuk edecek.

''MUTLU AYRILIYORUM''

Karşılaşma öncesi milli takıma veda edeceğini açıklayan Dzeko, basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu. Dzeko, milli takım formasını giymenin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek "Futbol oynayan her çocuk bir gün milli takımda forma giymek ister. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım, ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum." diye konuştu.

Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

''ÇOCUKLARIM VEDA KARARINDAN MEMNUN DEĞİL''

Bilino Polje'nin kendisi ve milli takım için ayrı bir yeri olduğunu aktaran Dzeko, İsveç maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. İsveç karşılaşmasının milli takıma veda maçı olacağını ve bunun için duygularının yoğunlaştığını ifade eden Dzeko, şöyle devam etti:

"Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu. Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum. Elimden gelen her şeyi verdim. Bu nedenle mutlu ve memnun ayrılıyorum. Çocuklarım veda kararından memnun değil. Artık geriye çocuklarımı ellerinden tutup tribüne götürmek ve Bosna Hersek'imiz için tezahürat yapmak kalıyor."

Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

10'LU KÖFTELER, 11'Lİ SATILACAK

Öte yandan başkent Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'ne Edin Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asıldı. Saraybosna'daki köfteciler de Dzeko'nun hatırına yarın 10'lu köfteleri 11 adet olarak menüye aynı fiyattan koyacaklarını açıkladı.

Bosna - HersekMilli TakımEdin DzekoÇocuklukFutbolİsveçSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Fatih Erbakan’dan fon vurgunu çıkışı “Açık bir dolandırıcılık“ Fatih Erbakan'dan fon vurgunu çıkışı! "Açık bir dolandırıcılık"
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
16:00
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:07:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei