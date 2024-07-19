Edirne'de düzenlenen Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Edirne'de düzenlenen Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın 2'nci gününde minik ve yıldız kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Şampiyonayı 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediklerini vurgulayan federasyon başkan vekili Abdurrahman Akyüz, organizasyonun wushu dünyasındaki en büyük olduğunu belirtti.

19.07.2024 15:09
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7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın 2'nci gününde minik ve yıldız kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Federasyon başkan vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonayı 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediklerini vurgulayan Akyüz, "15 Temmuz şehitlerimizi ve Gazze şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların anısına bu şampiyonayı yapıyoruz. Biz zulme ve hainliğe karşı her zaman duruşumuzu ortaya koymuş bir anlayışın misyonunu taşıyoruz federasyon olarak. Burada da bunu ortaya koyduk." dedi.

Akyüz, şampiyonanın bu yıl wushu dünyasındaki en büyük organizasyon olduğunu dile getirdi.

Farklı ülkelerden sporcuların uluslararası bir şampiyonada mükemmel bir atmosferde bir araya gelmesinin spor adına çok önemli olduğunu ifade eden Akyüz, "Dünya standartlarında bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 23 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcunun tatil döneminde buraya gelmesi wushu adına çok önemli. Organizasyona Açık Balkan Şampiyonası ve Avrasya Kupası ismini verdik. Ortak bir şampiyona. Afrika kıtasından da katılan ülkeler var.2 değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne'de düzenlenen Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de düzenlenen Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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