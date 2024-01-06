 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Genç Yüzücüler 6 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Genç Yüzücüler 6 Türkiye Rekoru Kırdı

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler 6 Türkiye rekoru kırdı. Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Can Acar, 50 metre sırtüstü kategorisinde 26.61'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Diğer yüzücülerden Demir Özdemir, Arda Akkoyun, Mert Ali Satır ve Kırhan Yılmaz da farklı kategorilerde Türkiye rekorları kırdılar. Seçmeler yarın sona erecek.

Edirne\'de Genç Yüzücüler 6 Türkiye Rekoru Kırdı
06.01.2024 - 21:47,
Abone Ol

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler 6 Türkiye rekoru kırdı.

Edirne'de, dün başlayan milli takım seçmeleri ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Seçmelerin ilk iki gününde 6 Türkiye rekoru kırıldı.

Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Can Acar, 50 metre sırtüstü kategorisinde 26.61'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçeli diğer yüzücülerden Demir Özdemir ise 100 metre serbest stilde 51.40'lık derecesiyle 16 Yaş Türkiye rekoru, Arda Akkoyun 50 metre kelebek stilde 24.27'lik derecesiyle 17 Yaş Türkiye rekoru, Mert Ali Satır 50 metre sırtüstü stilde 25.15'lik 19+ Yaş ve 100 metre sırtüstü stilde 54.46'lık derecesiyle Açık Yaş Türkiye rekoru kırdı.

Trabzon Yeşilova Spor Kulübü yüzücüsü Kırhan Yılmaz da 200 metre karışık stilde 02: 06.24'lük derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Seçmeler yarın sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yıldız Genç, Türkiye, Edirne, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Genç Yüzücüler 6 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika


22:34
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı

Son Dakika
22:34 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Genç Yüzücüler 6 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement