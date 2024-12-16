Edirne TOHM'da Olimpiyat Hazırlığı - Son Dakika
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Spor

Edirne TOHM'da Olimpiyat Hazırlığı

Edirne TOHM\'da Olimpiyat Hazırlığı

Edirne'deki TOHM, kadın güreşçilere olimpiyat madalyası hedefiyle destek veriyor.

16.12.2024 12:21
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Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) çeşitli şehirlerden gelen milli kadın güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüğü kampüsünde 2016'da kurulan merkezde sporcular antrenör, fizyoterapist, masör ve spor uzmanı eşliğinde antrenmanlarına devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından milli sporcuları yatılı ağırlayan merkez, kadın şampiyonlar Yasemin Adar, Buse Tosun, Hafize Şahin, Elif Jale Yeşilırmak ve Bediha Gün gibi birçok başarılı sporcuyu da güreşe kazandırdı.

Kadın güreşçi yetiştiren Edirne TOHM, bugüne kadar 140 milli sporcuyu ağırladı.

Çalışmalarını TOHM'da sürdüren dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçiler AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

"Aile ortamı kurduk"

Edirne'ye Tokat'ın Turhal ilçesinden geldiğini söyleyen Avrupa ve dünya şampiyonu Nesrin Baş, TOHM'da "aile ortamı" oluşturduklarını söyledi.

TOHM'un milli sporcuların "ikinci ailesi" olduğunu ifade eden Nesrin, "7 yıl önce geldiğimde buranın en küçük sporcusuydum. Şimdi en büyüğü olduk, küçük sporcularımıza destek oluyoruz. Yanlışları varsa söylüyoruz. Aile ortamı kurduk burada. Eksikleri olduğunda, yardıma ihtiyaçları olduğunda koşuyoruz. Antrenmanımızın ardından hep birlikte sinemaya gideriz, merkeze gelip sohbet ederiz." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katıldığını anımsatan Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Ablalarımızı örnek alarak daha çok çalışıyoruz"

Erzincan'dan gelen milli güreşçi Seda Başgöl de 7 yıldır Edirne TOHM'da çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Gurbette olduklarını ancak birbirlerinden aldıkları destekle burukluk hissetmediklerini dile getiren Başgöl, "Ailemizden çok oda arkadaşlarımızı görüyoruz. Burada herkesin amacı 2028 Olimpiyatları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı sağlamak. Hocalarımız bizlerle tek tek ilgileniyor. Antrenman düzeni ve beslenmemiz çok iyi, sağlıkçılarımız, masörümüz hepsi birebir ilgileniyor." dedi.

Afyonkarahisar'dan hazırlıklara katılan Yağmur Karabacak ise merkezde başarılı sporcuların bir arada zevkle çalıştığını aktardı.

TOHM'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve olimpiyat hedefine kilitlendiğini vurgulayan Karabacak, "Başarılı ablalarımızı örnek alarak daha çok çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hedef olimpiyat kürsüsü

Afyonkarahisar'dan gelen Hava Konca, geçen yıl İstanbul'daki Dünya Şampiyonasında üçüncülük elde ettiğini dile getirdi.

Başarısını olimpiyat kürsüsüne taşımak istediğini vurgulayan Konca, "Hedefimi gerçekleştirmek için TOHM'da çalışıyorum. Aile gibiyiz, ben yeni geldim ama ablalarım sayesinde daha çabuk alıştım buraya." ifadelerini kullandı.

Tokat'tan gelen milli güreşçi Ebru Dağbaşı ise Avrupa ikinciliği ve dünya şampiyonluklarına yeni başarılar eklemek istediğini anlattı.

Yıllardır çalışmalarını TOHM'da devam ettirdiğini dile getiren Dağbaşı, şunları kaydetti:

"Ailemden uzaktayım. 6 yıldır burada yaşıyorum. İlk zamanlar zor geliyordu ailemi özlüyordum. Ancak arkadaşlarımla, hocalarımızla aile gibiyiz. Düzenli şekilde hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Edirneli milli güreşçi Şeyma Kızmaz da çeşitli şehirlerden gelen sporcu arkadaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını onları kardeşi gibi görerek her zaman destek olduğunu ifade etti.

Amaç sporcuların başarılarını artırmak

TOHM Spor Uzmanı Nilgün Güçlü ise 34 sporcunun yatılı statüde TOHM'da çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Sporcuların, çeşitli dereceleri, Avrupa ve dünya çapında başarılarının olduğunu dile getiren Güçlü, amaçlarının bu başarıyı yukarı taşımak olduğunu ifade etti.

Antrenör Aziz Özcan ve Begüm Mısıratlı da sporcuların ikinci ailesi TOHM'da çalışmalarına devam ettiğini ve sporculara her konuda yardımcı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne TOHM'da Olimpiyat Hazırlığı - Son Dakika

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