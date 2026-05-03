Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla bir futbolcu gözaltına alındı
Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla bir futbolcu gözaltına alındı

03.05.2026 21:08
Edirne'nin Keşan ilçesinde orta hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu gözaltına alındı.

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşılaştı.

HAKEME YUMRUK ATTI 

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43. dakikasında, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y'nin sahaya girerek maçın orta hakemi M.K'ye yumruk attığı öne sürüldü.

GÖZLATINA ALINDI

Maçı tatil eden hakem, şikayetçi olurken B.Y, polis ekiplerince sahadan çıkarılarak gözaltına alındı. Hakem, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Karşılaşmayla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

