Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hentbol Takımına Salon Sözü Verdi

Spor

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını, bu yüzden spor alanındaki çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, hentbol takımının da birinci lige çıkması durumunda gençlere sadece hentbola ait bir salon sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı girişimleri ile hayata geçirilen gençlik merkezinde gençlerle bir araya gelen Başkan İsmail Say, gençlerin sorun ve sıkıntıları dinledi. Sunulan desteklerden dolayı teşekkürlerini dile getiren gençler, her zaman yanlarında bir belediyelerinin olduğunun güveni içerisinde olduklarını belirttiler. Öğrencilerin temennilerinin yanı sıra taleplerini de bir bir not alan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, göreve geldikleri günden itibaren spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini ve bu konuda her türlü destekleri sunduklarını anlattı. Her zaman sporun ve sporcunun merkezi Edremit dediklerini vurgulayan Başkan Say, "Çünkü spor kardeşliktir, dostluktur, sağlıktır, aynı zamanda insanın hayata motivasyonudur. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis de Gençlik ve Spor Bakanlığımız girişimleri sonucunda Edremit'imize kazandırdığımız bir tesis. Bu insanı mutlu eden bir durum. İkinci 5 yılda da bu yatırımlar aralıksız sürecektir. Hem tesisleşme hem spor çeşitliliğini destekleme hem de ulusal ve uluslararası yarışmalar düzeyinde ciddi sonuçlar elde ettik. Özellikle gençleri işin içine dahil etmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm desteklemelerle birlikte gençlere özgüven içerisinde ayaklarının üzerinde durma ve sporun getirdiği zenginlikle de olumsuz alışkanlıklara da fırsat vermeme yönünde gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Her branşta gencin bulunduğu buluşmada yöneltilen talep ve soruları cevaplayan Başkan İsmail Say, hentbolcuların salon talebine ise takımın süper lige çıkması halinde sadece hentbola ait bir salon yapacaklarının müjdesini de verdi. Ulaşım konusundaki sıkıntılara da değinen Başkan Say, "Sizlerin Edremit merkez sınırları içerisinde rahat hareket edebilmesi için bizim yetkimiz dışında olmasına rağmen dün bir karar aldık. Büyükşehirden yetki alarak; Erdemkent, Esentepe ve Erenkent mahalleleri ile buraları birbirine bağlayan Edremit merkeze kadar bir ring sistemi koyduk. Birkaç güne kadar bu uygulama hayata geçecek. Bu araçlar bu mahalleler arasında sürekli hiç durmadan dönecek. Ama bu araçlar Van merkeze gitmeyecek. Böylece vaktinde antrenmanlarınız başta olmak üzere vaktinde istediğiniz yerlere ulaşıp, saatlerce güneşin altında, soğukta beklemeyeceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN