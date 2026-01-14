Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi - Son Dakika
Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

14.01.2026 20:15
Fenerbahçe'de Mattia Guendouzi'nin transferi ve N'Golo Kante'nin transfer iddialarının ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Edson Alvarez, ülkesi Meksika'dan bir teklif aldı. Yıldız oyuncu, ülkesinin takımlarından Tigres'ten gelen bu teklifi geri çevirdi.

Orta sahasına Matteo Guendouzi'yi transfer eden Süper Lig devi Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi de kadrosuna katmaya hazırlanırken, takımdan ayrılması gündeme gelen Edson Alvarez için sıcak bir gelişme yaşandı.

EDSON'A ÜLKESİNDEN TEKLİF

Sports Illustrated'da yer alan habere göre; Meksika Ligi takımlarından Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'i birincil transfer hedefi olarak belirleyerek yıldız isme teklifte bulundu.

ANINDA GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun ekonomik olarak oldukça cazip olarak nitelendirilen teklife, kariyer planlarını göz önünde bulundurarak ret yanıtını verdiği aktarıldı. 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedefleyen Alvarez'in bu nedenle Tigres'e sıcak bakmadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta sahaya çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

