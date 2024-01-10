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Efeler 09 SFK, Bergama FK'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Bergama FK'yı 1-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, devre arasında çıktığı 4. hazırlık maçında rakibi Bergama FK'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Burak Özbakır'ın golüyle galip gelen yeşil beyazlı ekip, başarılı performansını sürdürdü.

Efeler 09 SFK, Bergama FK\'yı 1-0 Mağlup Etti
10.01.2024 - 17:26,
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TFF 3. Lig'te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, devre arasında çıktığı 4. hazırlık maçında rakibi Bergama FK'yı 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, ligde iddiasını devam ettirirken, devre arasında dördüncü hazırlık maçına çıktı. İzmir Bergama 14 Eylül Statı'nda Bergama FK ile karşılaşan yeşil beyazlı ekip, ilk yarıda bulduğu 1 golle rakibini mağlup etmeyi başardı. Kulüp yönetimi, Bergama FK'yı 1-0 mağlup eden yeşil beyazlı ekibi tebrik ederken, yaptığı paylaşımda "Takımımız, devre arasındaki dördüncü hazırlık maçında İzmir'de Bergama FK ile karşılaştı. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil beyazlı ekibimiz, 34.dk Alihan'ın asistinde Burak Özbakır'ın ayağından bulduğu golle rakibini 1-0mağlup etti" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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