Efeler 09 SFK\'da kadroda değişiklikler yaşandı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Efeler 09 SFK'da kadroda eleme yapıldı. Aydın temsilcisinde orta saha oyncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda forvet hattında son dönemde şans bulamayan Mert Efe Çölbeyi'nin de ayrılması bekleniyor.
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